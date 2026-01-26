TOP NEWS

Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Di

Set 26, 2026

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell completa il suo personale capolavoro conquistando la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale nel duello con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire nelle retrovie. La Red Bull brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera. La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista in Malesia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mps, per i soci l’Opas di Intesa Sanpaolo vale più dell’extra dividendo

Set 26, 2026
TOP NEWS

Italia eliminata in semifinale dall’Ucraina alla Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
TOP NEWS

Sanità, a Primavalle Open Day per le Case della Comunità del Lazio

Set 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
TOP NEWS

Mps, per i soci l’Opas di Intesa Sanpaolo vale più dell’extra dividendo

Set 26, 2026
TOP NEWS

Italia eliminata in semifinale dall’Ucraina alla Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
IN EVIDENZA

Nuovo blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo, multe e sequestri

Set 26, 2026