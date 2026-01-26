TOP NEWS

Italia eliminata in semifinale dall’Ucraina alla Billie Jean King Cup

Di

Set 26, 2026

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tathiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all’Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Niente miracolo stavolta per Jasmine Paolini, che giovedì aveva guidato la rimonta sulla Cina: sul cemento indoor dello Shenzhen Bay Sports Centre la 30enne di Bagni di Lucca, che aveva vinto gli ultimi 5 singolari in BJK Cup (non perdeva dalla semifinale 2024 contro Iga Swiatek), deve arrendersi a Elina Svitolina, numero 7 del mondo, per 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Una sconfitta che, sommata a quella dell’esordiente Tyra Grant – preferita all’acciaccata Elisabetta Cocciaretto – per mano di Anhelina Kalinina (6-3 6-4) decreta l’eliminazione dell’Italia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
TOP NEWS

Mps, per i soci l’Opas di Intesa Sanpaolo vale più dell’extra dividendo

Set 26, 2026
TOP NEWS

Sanità, a Primavalle Open Day per le Case della Comunità del Lazio

Set 26, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
TOP NEWS

Mps, per i soci l’Opas di Intesa Sanpaolo vale più dell’extra dividendo

Set 26, 2026
TOP NEWS

Italia eliminata in semifinale dall’Ucraina alla Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
IN EVIDENZA

Nuovo blitz nel quartiere Falsomiele di Palermo, multe e sequestri

Set 26, 2026