Sequestrati oltre 100 cani detenuti in gravi condizioni nel Palermitano, denunce





PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo CITES sono intervenuti presso un’abitazione di San Giuseppe Jato, dove era stata segnalata l’esistenza di una struttura fatiscente all’interno della quale erano presenti decine di cani detenuti in condizioni precarie. La prima fase dell’intervento, preceduta da una serie di sopralluoghi sul posto e da attività di raccordo con le altre istituzioni ed enti coinvolti, ha consentito di accertare all’interno della struttura la presenza di oltre 100 cani meticci. Alcuni degli esemplari erano detenuti all’interno dell’abitazione, altri in minuscoli box esterni e altri ancora nelle pertinenze esterne dell’abitazione. vbo/mca2

(Fonte video: Carabinieri)