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Agrifood Magazine – 8/7/2026

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Lug 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Torna il programma “Latte nelle scuole” per l’educazione alimentare
– Vino, consumi mondiali in calo: in sei anni crollo del 16%
– Nuova Fiera del Levante al Fancy Food di New York, focus sui mercati esteri
– Gelati confezionati, boom dei prezzi: +40% in cinque anni
mgg/azn

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