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Mike Pompeo a Portofino per l’Optimum Investors Summit

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Giu 5, 2026

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – Sarà Mike Pompeo, già Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, uno dei protagonisti dell’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso e patrocinato da Optimum Asset Management che dal 12 al 14 giugno riunirà all’Excelsior Palace Portofino rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, della finanza e dell’industria per un confronto sulle grandi sfide geopolitiche ed economiche del nostro tempo.
In una fase caratterizzata da profonde trasformazioni degli equilibri globali, tensioni internazionali, ridefinizione delle catene del valore e nuove opportunità di investimento, il Summit si propone come un momento di riflessione strategica tra decisori pubblici e privati chiamati a interpretare i cambiamenti in atto.
La sessione centrale dei lavori sarà affidata proprio a Mike Pompeo, che offrirà una lettura dello scenario internazionale e delle prospettive dell’Occidente, analizzando rischi, opportunità e implicazioni per investitori, imprese e istituzioni.
Accanto a lui interverrà anche Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, con una riflessione sulle sfide strutturali dell’Italia e sulle prospettive di crescita del Paese in un contesto economico e geopolitico sempre più complesso.
L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del Governo e delle forze parlamentari impegnati in un confronto sulle politiche industriali, le infrastrutture, il lavoro, la competitività e le riforme necessarie per sostenere lo sviluppo del sistema economico nazionale.
Tra gli ospiti figurano i Vice Ministri Valentino Valentini ed Edoardo Rixi, il Sottosegretario Claudio Durigon, il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e rappresentanti delle Commissioni parlamentari Attività Produttive e di Vigilanza sugli enti gestori.
Previsto inoltre il saluto istituzionale del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.
Tra i protagonisti del confronto anche Antonio Gozzi, Presidente di Duferco e di Federacciai con delega di Confindustria per l’Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitività, che porterà il punto di vista dell’industria italiana ed europea sulle sfide legate alla sicurezza economica, alla competitività e alle filiere strategiche.
Il Summit ospiterà inoltre i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione di Paolo Perrone, Presidente di CDP Equity, insieme a esponenti degli enti di vigilanza e regolazione del risparmio previdenziale, chiamati a confrontarsi sul ruolo del risparmio privato e dei fondi pensione nel sostegno agli investimenti produttivi, alle infrastrutture e alla crescita dell’economia reale.

– Foto Optimum Investors Summit –

(ITALPRESS).

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