Turano “Una scuola su due in Sicilia può avere nuovi strumenti didattici”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo finanziato 246 istanze su 453 scuole, quindi una scuola su due in Sicilia ha la possibilità di avere nuovi strumenti didattici. L’alunno dunque studia sul libro per poi entrare in un mondo nuovo, non dimenticando più ciò che ha imparato. Ringrazio i dirigenti scolastici e in particolare la preside dell’Istituto ‘Morvillo’, Francesca Giammone, perchè segue il governo regionale nelle iniziative che possono migliorare la scuola siciliana”. Queste le parole dell’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’aula immersiva finanziata dal governo regionale presso l’Istituto Comprensivo Statale ‘Francesca Morvillo’ di Monreale, a Palermo. xi6/vbo/mca3/gsl