Meloni “No alla sospensione dell’accordo con Israele”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo favorevoli alla sospensione dell’accordo con Israele, non per ignorare quanto accade a Gaza, ma perchè può contribuire all’isolamento di Israele, da sempre obiettivo del fondamentalismo, e potrebbe aprire scenari catastrofici. Penso che sarebbe controproducente prendere iniziative che possono far finire un canale di dialogo che può portare dei risultati, in particolar modo sul cessate il fuoco a Gaza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

“Penso che le persone si salvino non con parole o manifestazioni, ma con i fatti ed è un fatto che anche grazie alle nostre posizioni noi siamo stati una delle nazioni al mondo che ha aiutato di più la popolazione di Gaza”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).