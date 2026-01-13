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Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

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Set 13, 2026

GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) – Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata a due Alessandro Romele, terzo posto per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Decisiva l’ultima ascesa dell’Alhambra, quinta vittoria in carriera per Johannessen. Si chiude con la solita passerella dedicata alla maglia rossa, con Enric Mas che è stato scortato da tutta la Movistar tra gli applausi del pubblico: la Vuelta è sua.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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