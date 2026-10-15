Maderna (Anama) “Cargo aereo, l’Italia perde traffico a vantaggio di altri Paesi”

MILANO (ITALPRESS) – Le nuove tariffe sui pacchi extra-Ue rischiano di penalizzare ulteriormente il cargo aereo italiano, già alle prese con il rallentamento dell’e-commerce e le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. A lanciare l’allarme è Paolo Maderna, presidente di ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, intervistato da Italpress. “Anche solo l’annuncio dei 2 euro di handling iniziali, fatto alla fine dell’anno scorso, aveva già portato una riduzione di più del 30% del traffico in Italia”, sottolinea Maderna. “Molti traffici sono stati dirottati, quindi il sistema Italia ha perso traffico”. A preoccupare è anche l’introduzione di ulteriori costi. Il presidente di ANAMA ricorda che un primo dazio di 3 euro è già entrato in vigore il 31 luglio, mentre a novembre è previsto l’arrivo di altri 2 euro di handling fee a livello europeo. “La nostra speranza è che questo non sia solo un problema italiano, ma sia un problema europeo”, afferma Maderna, evidenziando come alcuni Paesi che ancora non applicano queste misure stiano beneficiando dei flussi di merce dirottati dall’Italia. Il 2026 sta segnando una battuta d’arresto dopo un 2025 positivo, quasi oltre le aspettative iniziali. A incidere sono stati soprattutto la contrazione dell’e-commerce e le tensioni geopolitiche. Le difficoltà del trasporto marittimo hanno però favorito, almeno in parte, il ricorso all’aereo. “Il cargo aereo viene visto un pò come una rotta rifugio, appunto, per le tensioni geopolitiche attuali”, spiega Maderna. ANAMA rappresenta circa 300 aziende, tutti gli agenti IATA italiani. Un settore strategico per il valore delle merci movimentate. Se il trasporto aereo incide per circa il 5% sul totale delle merci trasportate in Italia, il valore dei beni movimentati supera il 35%. “La merce di valore viaggia sicuramente via aerea, quindi questo è un asset importante del sistema Italia”, rimarca il presidente dell’associazione. Tra le priorità per rafforzare la competitività del comparto c’è anche la modernizzazione degli scali. “Digitalizzare di più” è la richiesta rivolta agli aeroporti italiani, per migliorare lo scambio di informazioni con gli operatori, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficienti le procedure. Maderna richiama inoltre la necessità di potenziare le strutture dedicate alle merci sensibili, in particolare quelle farmaceutiche, per garantire una migliore gestione della catena del freddo. “Purtroppo il cargo viene visto da parte degli investitori degli aeroporti non come il settore nel quale investire di più perchè gli aeroporti vivono di passeggeri. E il cargo ne risente”, conclude. (ITALPRESS).

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