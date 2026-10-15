TOP NEWS

L’Ocean Park di Hong Kong celebra i 50 anni con nuove strutture e iniziative

Di

Ott 15, 2026

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Ocean Park di Hong Kong martedì ha annunciato che celebrerà il suo 50esimo anniversario, che ricorrerà nel gennaio 2027, con nuove strutture dedicate alla cura degli animali, iniziative interne e celebrazioni in tutta la città.

Il parco inaugurerà un nuovo centro per la conservazione dei mammiferi marini a gennaio e un nuovo padiglione dedicato ai panda giganti nel terzo trimestre del prossimo anno.

Promuoverà inoltre iniziative con opere di artisti locali per attirare più visitatori.

Dopo 50 anni di fruttuoso impegno in queste attività, il parco continuerà a promuovere la sensibilizzazione alla conservazione della natura nelle scuole e ad avvicinare la natura alle comunità di Hong Kong, ha dichiarato Rosanna Law, segretaria per la cultura, lo sport e il turismo del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Per contribuire a creare un archivio dei ricordi dell’ultimo mezzo secolo, tutti i residenti sono invitati a inviare fotografie e testi sul parco entro il 15 dicembre.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Show Cisse in Europa League, il Milan travolge il Salisburgo 4-0

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Sindaci italiani al Global Mayors Dialogue, “Esperienza cinese esemplare”

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Webuild: firmato contratto del tunnel subportuale di Genova, il più lungo d’Italia

Ott 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Ocean Park di Hong Kong celebra i 50 anni con nuove strutture e iniziative

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Show Cisse in Europa League, il Milan travolge il Salisburgo 4-0

Ott 15, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 16 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 15, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Sindaci italiani al Global Mayors Dialogue, “Esperienza cinese esemplare”

Ott 15, 2026