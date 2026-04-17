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La Cina lancia il razzo Long March-4C per il rilevamento dei gas serra

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Apr 17, 2026

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-4C con a bordo un satellite per il rilevamento ad alta precisione dei gas serra è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. La Cina oggi ha lanciato il Long March-4C per inviare il satellite nell’orbita prevista. Il razzo è decollato alle 12:10, ora di Pechino, dal centro.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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