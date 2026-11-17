ROMA (ITALPRESS) – A ottobre 2026 l’inflazione sale a +5,5% (da +4,2% di settembre), attestandosi a un livello appena al di sopra di quello registrato ad agosto 2023 (era +5,4%). L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all’inflazione si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). Il cosiddetto “carrello della spesa” accelera (da +1,5% a +2,3%) e l’inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%). L’inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%. E’ quanto emerge dai dati Istat sui prezzi al consumo per il mese di ottobre. Nel mese di ottobre 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +1,0% su base mensile e a +5,5% su base annua (da +4,2% del mese precedente); la stima preliminare era +5,4%. La dinamica dell’inflazione è influenzata prevalentemente dall’andamento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (da +25,8% a +61,6%) e non (da +22,5% a +29,8%), di quelli degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). Nel mese di ottobre l’”inflazione di fondo”, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,6% a +2,0%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,0% a +2,5%).L’accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni (da +5,4% a +7,6%) è marcatamente più ampia di quella dei Servizi (da +2,6% a +3,0%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali. In accelerazione su base tendenziale risultano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,5% a +2,3%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,2% a +5,8%). La variazione congiunturale dell’indice generale riflette soprattutto l’aumento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli Alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%). L’inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency