ROMA (ITALPRESS) – Quarant’anni di storia e uno sguardo rivolto al futuro. Assobiotec – Federchimica ha celebrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il proprio quarantesimo anniversario con l’Assemblea pubblica 2026, presentando “Orizzonte Biotech 2036”, il progetto con cui l’Associazione intende contribuire a rafforzare la competitività del biotech italiano. Un percorso che punta a costruire una visione di lungo termine attraverso il confronto con imprese, istituzioni, mondo della ricerca e stakeholder dell’intera filiera.

Al centro dell’iniziativa, spiega una nota, il ruolo strategico delle biotecnologie, che negli ultimi decenni hanno assunto una crescente rilevanza nello sviluppo economico, scientifico e sociale anche del nostro Paese. Non più una promessa del futuro, ma una realtà trasversale a numerosi comparti industriali, che sta trasformando il modo in cui curiamo, produciamo, coltiviamo e utilizziamo le risorse naturali. Dalla salute, in una prospettiva One Health, alla sicurezza alimentare, fino alla transizione ecologica, il biotech rappresenta oggi una leva fondamentale per affrontare le grandi sfide del presente e rafforzare la competitività del Paese.

Ai lavori della giornata è intervenuto anche il Ministro Adolfo, secondo cui “le biotecnologie sono un comparto strategico per la politica industriale italiana: generano valore, investono in ricerca e rafforzano la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali. Nel Libro Bianco “Made in Italy 2030″ abbiamo individuato nell’economia della salute una delle filiere su cui puntare per rafforzare il nostro sistema produttivo. Come Governo vogliamo valorizzarne il potenziale, promuovendo investimenti e innovazione, anche attraverso l’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo dei farmaci. In Europa, nel confronto sul Biotech Act lavoriamo per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività delle nostre imprese, affinchè l’Italia possa svolgere un ruolo da protagonista nello sviluppo delle biotecnologie”.

“Celebrare quarant’anni di Assobiotec significa guardare con orgoglio alla strada percorsa, ma soprattutto assumersi la responsabilità di contribuire a costruire quella che ci attende ha dichiarato Fabrizio Greco, Presidente di Assobiotec – Federchimica -. In uno scenario internazionale in cui Stati Uniti e Cina corrono e l’Europa accelera con i lavori sul Biotech Act, anche l’Italia deve saper stare al passo. Dobbiamo creare le condizioni affinchè le idee possano trasformarsi rapidamente in innovazione, prodotti e valore per la società, lavorando in maniera sinergica e coordinata lungo tutte le tappe del Biotech Journey: il percorso che porta un’idea a diventare un prodotto innovativo. Per farlo servono una visione di lungo periodo, regole certe e la capacità di fare squadra. E’ questo il senso di Orizzonte Biotech 2036: vogliamo contribuire a sbloccare il potenziale di innovazione del Paese. Partiamo oggi dall’analisi delle principali crepe da superare per costruire, insieme alla politica e a tutti gli stakeholder della filiera, le condizioni per un ecosistema biotech nazionale più competitivo”.

Primo passo del progetto, presentato nel corso dell’Assemblea, è il documento “Le crepe del sistema – Il quadro, le sfide e le prospettive”. Attraverso la lente del Biotech Journey, il lavoro individua le principali criticità del sistema biotech italiano, concentrando l’analisi su quattro snodi fondamentali: Formazione, Ricerca, Trasferimento tecnologico e Semplificazione. Non si tratta degli unici fattori che determinano il successo del percorso, ma di quattro passaggi nei quali emergono discontinuità particolarmente rilevanti e sui quali è necessario intervenire con una visione di sistema. Temi che hanno animato anche il confronto nel corso dei lavori dell’Assemblea.

Il percorso di “Orizzonte Biotech 2036” proseguirà a dicembre con la pubblicazione del nuovo rapporto sui numeri e i trend del biotech italiano, realizzato da Assobiotec in collaborazione con il Politecnico di Milano, che arricchirà il quadro conoscitivo con nuovi dati ed evidenze. Nel 2027 entrerà quindi nel vivo il confronto con gli stakeholder dell’intera filiera biotech nazionale, con l’obiettivo di tradurre le criticità e le evidenze emerse in una Roadmap condivisa, con priorità, azioni e proposte concrete da sottoporre ai decisori.

Con “Orizzonte Biotech 2036” Assobiotec “apre dunque una nuova fase del proprio impegno: partire dall’analisi del sistema, mettere a confronto competenze e prospettive diverse e contribuire a definire le condizioni necessarie affinchè le biotecnologie possano esprimere pienamente il loro potenziale di innovazione, crescita e competitività per il Paese”, continua la nota.

Nel corso dell’Assemblea è stato anche conferito l’Assobiotec Award 2026 a Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Bracco. Istituito nel 2008, il riconoscimento viene assegnato a personalità che si sono distinte nella promozione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

La motivazione del premio sottolinea la sua “straordinaria vocazione imprenditoriale” e la capacità di valorizzare la ricerca scientifica e promuovere l’innovazione tecnologica, contribuendo alla crescita e alla competitività del sistema industriale nazionale. Il riconoscimento rende omaggio anche al suo ruolo nella nascita e nello sviluppo di Assobiotec: Diana Bracco ha infatti creduto fin dagli inizi nel valore strategico delle biotecnologie e nell’importanza di dar loro una rappresentanza. Un legame che, nell’anno del quarantesimo anniversario dell’Associazione, testimonia una storia condivisa di visione, innovazione e impegno per il futuro del biotech italiano.

“Ricevere questo premio in occasione del quarantennale di Assobiotec è per me un onore e una emozione – ha affermato Diana Bracco -. Il vostro Award richiama valori nei quali ho sempre creduto: la centralità della ricerca, il coraggio di investire in nuove soluzioni e la capacità di trasformare la conoscenza in crescita, competitività e beneficio per la collettività. Perchè la ricerca non è soltanto un patrimonio scientifico ma un investimento sul futuro, tenendo ben presente l’importanza dei giovani talenti: sono loro il motore più potente dell’innovazione perchè grazie alle loro menti libere e al loro coraggio di osare sanno e possono anticipare il cambiamento e di conseguenza generare valore economico, sociale e culturale”.

– foto ufficio stampa Assobiotec Federchimica –

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