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Iran, Trump “Abbiamo ancora la capacità di un’escalation, lo scoprirete”

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Ago 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ad una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale, ha detto di avere le capacità “per decapitare” l’Iran. “Abbiamo sicuramente la capacità di un’escalation”. Poi, ha aggiunto “lo scoprirete”, rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano cosa succederà nei prossimi giorni senza un accordo con Teheran.
“Abbiamo sminato l’intero Stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%”, ha dichiarato inoltre Trump, che ha aggiunto: “Ora è aperto. Stiamo accogliendo molte navi. L’unica che ha il controllo dello Stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile. E’ un muro d’acciaio”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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