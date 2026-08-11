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Agli Europei di atletica nel peso Fabbri d’oro e Weir d’argento

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Ago 11, 2026

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Doppietta italiana nel getto del peso maschile agli Europei di atletica, in corso a Birmingham. Il toscano Leonardo Fabbri (Aeronautica Militare), già vincitore del titolo nel 2024 a Roma, si conferma campione del Continente grazie alla misura di 22.31, davanti al sudafricano naturalizzato italiano Zane Weir (Fiamme Gialle), secondo e argento con 21.12. Il bronzo va allo svedese Wictor Petersson (20.97). Sesta posizione per il terzo azzurro in gara Nick Ponzio (Athletic Club 96), che si ferma a 20.76.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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