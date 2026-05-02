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Norris vince la Sprint del Gp di Miami su Piastri, terzo Leclerc

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Mag 2, 2026

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il britannico Lando Norris (McLaren) vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri (+3″7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6″2), bravo a scalzare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. “E’ stata una bella gara e una buona giornata per il team, che è stato eccezionale nel portare questi aggiornamenti. Faceva molto caldo ed è stata dura, per le qualifiche non penso cambieremo molto. Faremo qualche aggiustamento, penso ci sia ancora margine per migliorare”, le parole a caldo di Norris. “Gli aggiornamenti del team hanno funzionato. Sono soddisfatto della macchina ma non del terzo posto, anche McLaren ha fatto un bel passo in avanti ma non siamo lontani. Partendo in una buona posizione domani potremmo dare loro fastidio”, ha osservato Leclerc. Chiude in settima piazza l’altra Rossa di Lewis Hamilton, che si mette dietro l’Alpine di Pierre Gasly. Alle 22 le qualifiche per la gara lunga di domani.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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