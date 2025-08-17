I funerali di Pippo Baudo il 20 agosto a Militello Val di Catania

PALERMO (ITALPRESS) – I funerali di Pippo Baudo saranno celebrati a Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto, alle 16, nel Santuario di Santa Maria della Stella. A presiedere il funerale sarà il vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. Sarà il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere invece il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera. Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.

“Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco – ha detto all’Italpress il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone -. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale”. Il giorno dei funerali “sarà proclamato lutto cittadino – ha aggiunto il sindaco -. Pippo non si negava mai a nessuno quando tornava a casa per riposarsi, poi quando usciva non voleva barriere, non c’erano sevizi d’ordine, incontrava le persone, con tutte scambiava due chiacchiere, era benvoluto e voleva bene alla comunità e anche al paese”. Da ragazzino “cominciò a fare le prime presenze teatrali in un teatro parrocchiale – ha ricordato ancora – nutriva questa grande passione che man mano ha coltivato e che poi lo ha portato subito dopo la laurea a iniziare questo percorso che ha portato avanti con talento e con passione, si è impegnato molto. Si aggiornava costantemente, aveva un bagaglio culturale che giornalmente potenziava, non si è mai fermato, ecco perchè è stato un grande personaggio della storia d’Italia”, ha concluso.

