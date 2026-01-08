TOP NEWS

Grazie ai transiti senza visto cresce il turismo in Cina

Di

Gen 8, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 40,6 milioni di arrivi in entrata nell’anno dall’introduzione del programma di transito senza visto di 240 ore, con un aumento del 27,2% su base annua, ha annunciato giovedì un portavoce della polizia.

Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto che il numero di viaggiatori che hanno usufruito del regime senza visto è aumentato del 60,8% su base annua rispetto ai livelli precedenti alla revisione della politica.

Avviato per la prima volta nel dicembre 2024, il programma si applica ora a 55 Paesi idonei.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Cremonese scappa, il Cagliari non si arrende: 2-2 allo Zini

Gen 8, 2026
TOP NEWS

Mercosur, Macron “Accordo obsoleto, la Francia voterà contro”

Gen 8, 2026
TOP NEWS

Treni passeggeri, in Cina nel 2025 hanno fatto 4,5 mld di viaggi

Gen 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Grazie ai transiti senza visto cresce il turismo in Cina

Gen 8, 2026
TOP NEWS

La Cremonese scappa, il Cagliari non si arrende: 2-2 allo Zini

Gen 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 9 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 8, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Mercosur, Macron “Accordo obsoleto, la Francia voterà contro”

Gen 8, 2026