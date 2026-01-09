Attualità IN EVIDENZA Video

Veneto: il governatore Stefani presenta Generazione Casa per abitazioni a prezzi sostenibili

Gen 9, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “Generazione Casa è un’iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull’edilizia pubblica del nostro territorio che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone, che oggi non possono accedere a un immobile pubblico, la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile”. Così il presidente del Veneto, Alberto Stefani alla presentazione dell’iniziativa Generazione Casa. “Parliamo di giovani – ha spiegato il governatore – ma parliamo anche di soggetti più adulti, ma che si prendono cura di un familiare”.

Fonte video: Regione Veneto

