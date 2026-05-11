FTI Consulting nomina Emanuele Grasso alla guida delle attività in Italia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – FTI Consulting, Inc. annuncia la nomina di Emanuele Grasso a Senior Managing Director e Responsabile del segmento Corporate Finance della società in Italia.

La società specializzata nella gestione di crisi e trasformazione organizzativa – quotata al New York Stock Exchange – con headquarter globale a Washington e oltre 8.100 professionisti in 32 Paesi, ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi pari a 3,8 miliardi di dollari.

Dopo quasi un decennio a New York, Emanuele Grasso ritorna in Italia portando oltre 30 anni di esperienza nella consulenza su tre filoni distintivi della finanza corporate in cui opererà FTI: Ristrutturazione & crisi d’impresa, Trasformazione aziendale, Operazioni di finanza straordinaria.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto un ruolo di primo piano in numerosi transformational deals, supportando clienti in operazioni di acquisizione, dismissione e integrazione strategica che hanno ridefinito il posizionamento competitivo e accelerato percorsi di crescita e creazione di valore maturata al fianco di banche, fondi di private equity, compagnie assicurative, asset manager, operatori dei pagamenti e altre istituzioni globali attive nei Financial Services.

In questa attività di sviluppo evolutivo potrà contare sull’esperienza di Claudio Costamagna – Chairman di CC & Soci – membro da oltre dieci anni del consiglio di amministrazione e dal 2025 Lead Independent Director della società quotata al NYSE. In questo contesto, FTI sta rafforzando il supporto ai clienti italiani, investendo nell’inserimento di professionisti altamente specializzati e nell’ampliamento dell’offerta di servizi finanziari dell’ufficio di Milano.

“I clienti italiani potranno avvalersi di una significativa esperienza nella gestione di situazioni complesse e di crisi aziendali in cui FTI affianca abitualmente gruppi internazionali, investitori e stakeholder in contesti di ristrutturazione, turnaround e operazioni special situations, spesso caratterizzati da elevata complessità finanziaria, operativa e reputazionale”, si legge in una nota.

“Tornare in Italia per entrare in FTI è per me una opportunità entusiasmante – commenta Emanuele Grasso -. Avere Claudio Costamagna, Consigliere d’amministrazione di FTI a New York, significa potere contare su una figura di riferimento nel panorama finanziario internazionale, e un ulteriore acceleratore nello sviluppo del business, potendo attingere alla sua lunga esperienza ai vertici dell’investment banking internazionale dove ha contribuito alla realizzazione di numerose operazioni strategiche, consolidando relazioni di altissimo livello con investitori istituzionali, imprenditori e operatori globali per supportare la crescita della practice Corporate Finance e Financial Services nel Paese e all’estero”, afferma Emanuele Grasso.

“Questo scenario favorevole – conclude consente di stimolare ulteriormente lo spirito imprenditoriale del Team, che dispone di una cultura globale e dell’integrazione multidisciplinare che i clienti italiani e internazionali richiedono oggi. Oggi più che mai, i clienti richiedono il nostro supporto per gestire le instabilità del sistema globale e la pressione costante sulla sostenibilità dei loro business model”.

Prima di entrare in FTI Consulting, Emanuele Grasso era Partner nel team Transaction Services di PwC a New York. In precedenza era basato a Milano, dove ha contribuito all’espansione del team europeo per i servizi finanziari di PwC e ha fondato una divisione sportiva di successo specializzata nella finanza del calcio.

– Foto FTI Consulting Inc. –

(ITALPRESS).