TOP NEWS

Federfarma Roma “Meno burocrazia per una sanità territoriale più efficiente”

Di

Feb 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Lavorare a un Testo Unico della legislazione farmaceutica significa assumersi la responsabilità di mettere ordine in un settore che incide direttamente sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità della sanità di prossimità: semplificare la stratificazione normativa per liberare tempo sanitario, rendere il digitale davvero integrato, a partire dal Fascicolo Sanitario Elettronico, e aggiornare le incompatibilità professionali per valorizzare la multidisciplinarità della sanità senza disperdere le competenze sono passaggi decisivi per rafforzare il ruolo della farmacia come primo presidio sul territorio”. Lo ha detto Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, intervenendo nel corso del convegno “Il testo unico della legislazione farmaceutica: una riforma organica e strategica” promosso dal deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali e ospitato questa mattina alla Camera Dei Deputati. “Non è una riforma astratta, ma un intervento che incide sulla qualità del servizio quotidiano e sulla gestione dei pazienti, soprattutto quelli cronici – ha aggiunto -. Regole più chiare, meno burocrazia e piena valorizzazione delle professionalità non sono interessi di categoria, ma condizioni concrete per una sanità territoriale più efficiente e vicina ai cittadini”.

– foto ufficio stampa Federfarma Roma –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Obesità e salute del cuore, 550 mln di risparmi in 2 anni con terapie efficaci

Feb 17, 2026
TOP NEWS

In Cina un’opera di un pittore milanese del XVIII secolo, “simbolo di dialogo”

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/3 “Atteggiamento aggressivo”

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Referendum, Fontana “Da Anm e sinistra campagna aggressiva fondata su bugie”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “C’è chi non lo voleva, ma Villaggio rimarrà 50 anni”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”

Feb 17, 2026