TOP NEWS

E’ morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima”

Di

Gen 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 89 anni, Tony Dallara. Nato a Campobasso il 30 giugno 1936 con il nome di Antonio Lardera, Dallara divenne celebre alla fine degli anni Cinquanta come uno dei primi e più rappresentativi “urlatori”, termine con cui venivano indicati quei giovani interpreti che rompevano con la tradizione melodica classica per abbracciare uno stile più energico e moderno.
Il successo arrivò nel 1957 con “Come prima”, una canzone destinata a entrare nella storia della musica italiana.
Sull’onda di questo successo, Dallara divenne uno dei volti più popolari della scena musicale nazionale. Partecipò più volte al Festival di Sanremo, palcoscenico fondamentale per la musica italiana di quegli anni, e nel 1960 vinse la manifestazione con “Romantica”, confermando la sua capacità di unire forza interpretativa e sensibilità melodica.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia TOP NEWS Viaggiando

Cina: produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Gen 14, 2026
Attualità Politica Salute & Scienza TOP NEWS

Il CDM ha approvato legge-delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale

Gen 12, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

E’ morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Tajani “In Sicilia Schifani e Forza Italia hanno lavorato bene”

Gen 16, 2026
IN EVIDENZA

Valditara “Polemiche surreali per circolare su studenti palestinesi in Italia”

Gen 16, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Il ministro Lollobrigida: “Speso il 99,4% dei fondi UE di Sviluppo Rurale 2014-2022”

Gen 16, 2026