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E’ morta Maricarmen, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna

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Ott 8, 2026

MADRID (ITALPRESS) – E’ morta a Madrid Maricarmen Abascal, l’87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa. E’ deceduta all’ospedale Gregorio Maranon, dov’era ricoverata dallo scorso 23 settembre.
Il suo sfratto aveva innescato in Spagna la proteste popolari per il diritto alla casa.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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