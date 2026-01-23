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Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile

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Set 23, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il ddl di delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge.
“Oggi è una giornata storica per l’Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare”, ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l’Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo. L’Italia – ha aggiunto – avrà più energia per famiglie e imprese. E’ la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l’energia del futuro. Adesso siamo già a lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo, di sicuro, entro fine anno”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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