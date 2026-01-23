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Righetti “Ho raccontato Alberto Sordi come l’ho vissuto io”

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Set 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’ho raccontato come l’ho vissuto io, quindi Alberto Sordi in famiglia, che era anche diverso da quello che ha conosciuto il grande pubblico. Perché, finito il bagno di folla, Alberto era molto riflessivo, amava anche i silenzi. Sempre molto ironico, molto sagace, e anche molto disponibile. Perché lui diceva: ‘È grazie a loro se ce l’ho fatta’. Un atteggiamento molto diverso da tante star o pseudo-star di oggi. Alberto questo no, non si era dimenticato da dove era arrivato”. Lo ha detto Igor Righetti, regista e autore del docufilm “Alberto Sordi Secret”, a margine della conferenza di presentazione alla Camera a Roma.

xc3/pc/mca3

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