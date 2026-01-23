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Al via a Shanghai la WorldSkills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi

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Set 23, 2026

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della WorldSkills Competition, con 1.385 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità.

La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in sei settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell’ingegneria, dell’informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona.

Sul tema “Padroneggia le competenze, cambia il tuo futuro”, la competizione riunisce giovani professionisti qualificati provenienti da tutto il mondo per mettere in mostra le competenze e condividere le proprie esperienze.

In parallelo alla competizione si terranno anche la WorldSkills Conference 2026 e la WorldSkills Shanghai 2026 Expo. Le gare si concluderanno il 27 settembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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