TOP NEWS

Cremlino “Colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Di

Ago 28, 2026

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente in una fase di “sospensione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “La questione dei colloqui di pace: sì, questo argomento è attualmente in sospeso, non ci sono nuove idee”, ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti, secondo quanto rilancia la Tass. Secondo Peskov, Kiev è al corrente delle richieste di Mosca, ma la parte ucraina “non è disposta” a risolvere il conflitto pacificamente. “La parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste. Non vogliono discuterne pacificamente. Pertanto, continuiamo a garantire questa dinamica positiva sul fronte. E l’operazione prosegue”, ha dichiarato. Secondo il portavoce del Cremlino, “l’avanzata delle forze armate russe” in prima linea è evidente. “Stiamo proseguendo la nostra operazione militare speciale. L’avanzata in prima linea è, di fatto, evidente. Gli esperti comprendono perfettamente cosa significhi questa dinamica e quali conseguenze avrà in definitiva per il regime di Kiev”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Bezzecchi leader delle Practice del Gp di Aragon, Martin settimo

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Cinque chili di cocaina nascosta nei biscotti della fortuna, arrestata a Fiumicino

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Zelensky “Bloccare componenti di produzione estera per missili russi”

Ago 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

In Cina tutor “artificiali” per milioni di studenti

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Vacanze estive, spesi 20 miliardi

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Cremlino “Colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Bezzecchi leader delle Practice del Gp di Aragon, Martin settimo

Ago 28, 2026