Cinque chili di cocaina nascosta nei biscotti della fortuna, arrestata a Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – Era diretta a Taipei con oltre cinque chili di cocaina nascosti in 127 confezioni di “Fortune Cookie”. Una cittadina cinese di 40 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia di Frontiera Aerea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia. La donna è stata fermata nei pressi dei gate d’imbarco, poco prima di salire sul volo diretto a Taipei. Nel corso della perquisizione dei bagagli da stiva, gli agenti hanno scoperto un sistema di occultamento definito dagli investigatori “inedito e ingegnoso”: all’interno di 127 bustine dorate con la dicitura “Fortune Cookie” erano nascoste confezioni termosaldate contenenti cocaina. Il peso complessivo dello stupefacente è risultato di 5,178 chili, con un peso medio di circa 40,7 grammi per confezione. Nel bagaglio sono stati trovati anche sette tubetti di dentifricio e tre confezioni di caffè, che secondo gli investigatori sarebbero stati utilizzati per tentare di eludere i controlli delle unità cinofile. Secondo una prima stima, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 500mila euro sul mercato al dettaglio italiano. La successiva distribuzione sul mercato orientale avrebbe potuto invece generare profitti illeciti superiori a un milione di euro. Al termine degli atti di rito, la 40enne è stata condotta nella Casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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