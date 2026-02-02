TOP NEWS

Crans-Montana, Mattarella “Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena”

Di

Feb 2, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina all’ospedale Niguarda dove si trovano ricoverati alcuni dei ragazzi feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha detto il capo dello Stato incontrando i medici del Niguarda. “Devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha detto poi Mattarella ai genitori parlando dei ragazzi ricoverati. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Allegri “Lavoro fatto rimane ma quel che verrà va ancora conquistato”

Feb 2, 2026
TOP NEWS

Salvini “Proporrò il fermo preventivo anche fino a 24 ore”

Feb 2, 2026
TOP NEWS

Il Verona esonera Paolo Zanetti

Feb 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lollobrigida “Per il settore del vino non si registrano rischi di crisi”

Feb 2, 2026
IN EVIDENZA

Tajani “Il Ponte sullo Stretto serve a migliorare i collegamenti”

Feb 2, 2026
IN EVIDENZA

Roccella “La sinergia tra Leonardo e il Governo è fondamentale”

Feb 2, 2026
IN EVIDENZA

Milano Cortina, Santanchè “Su sicurezza ci faremo trovare pronti”

Feb 2, 2026