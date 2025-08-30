TOP NEWS

Cobolli si ritira, Musetti agli ottavi dell’Us Open

Di

Ago 30, 2025

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il tennista toscano, testa di serie numero 10, approfitta del ritiro dopo due set di Flavio Cobolli sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in proprio favore ed entra nei migliori 16 del torneo americano per la prima volta in carriera. Problema all’avambraccio destro per il romano, arrivato al match odierno con oltre otto ore di gioco sulle gambe. Musetti incontrerà uno tra lo spagnolo Munar ed il belga Bergs. “Non volevo finesse così questa partita, che ho comunque giocato in modo solido – le parole a fine match di Musetti – Cobolli è il mio migliore amico nel circuito, le nostre famiglie si conoscono. Nel secondo set mi sono accorto dei suoi problemi, gli auguro il meglio per i prossimi mesi. Il finale è stato sicuramente amaro, ma sono comunque contento di essere agli ottavi per la prima volta”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Italbasket rompe il ghiaccio all’Europeo, Georgia al tappeto 78-62

Ago 30, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cobolli si ritira, Musetti agli ottavi dell’Us Open

Ago 30, 2025
TOP NEWS

Italbasket rompe il ghiaccio all’Europeo, Georgia al tappeto 78-62

Ago 30, 2025
IN EVIDENZA

Palermo-Frosinone, l’ingresso del presidente Mattarella allo stadio

Ago 30, 2025
IN EVIDENZA

Palermo-Frosinone, l’arrivo del presidente Mattarella al Barbera

Ago 30, 2025