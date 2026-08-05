TOP NEWS

Cina, vendite al dettaglio crescono a Hong Kong per 14 mesi consecutivi

Di

Ago 5, 2026

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A giugno, la stima provvisoria del valore complessivo delle vendite al dettaglio di Hong Kong ammontava a 31,5 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 4,01 miliardi di dollari statunitensi), con un aumento del 4,6% su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri.

Nello stesso mese, le vendite online hanno raggiunto i 3 miliardi di dollari di Hong Kong, crescendo dell’11,6% su base annua e rappresentando il 9,4% del valore complessivo delle vendite al dettaglio. Il valore delle vendite di gioielli, orologi e regali di valore è invece aumentato del 20,1% su base annua, secondo i dati del Dipartimento di censimento e statistica del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, banca Ubs rialza al 4,5% le previsioni su crescita del Pil di Hong Kong

Ago 5, 2026
TOP NEWS

Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong

Ago 5, 2026
TOP NEWS

Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto

Ago 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, vendite al dettaglio crescono a Hong Kong per 14 mesi consecutivi

Ago 5, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 6 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, banca Ubs rialza al 4,5% le previsioni su crescita del Pil di Hong Kong

Ago 5, 2026
TOP NEWS

Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong

Ago 5, 2026