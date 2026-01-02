Cina, nel 2025 rafforzata cooperazione commerciale con partner Belt and Road

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 le imprese industriali e commerciali della Cina hanno approfondito la cooperazione pragmatica con i Paesi partner della Belt and Road nei settori del commercio, degli investimenti e delle industrie, secondo i dati del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale.

Nel corso dell’ultimo anno, il consiglio ha organizzato 407 viaggi di delegazioni imprenditoriali, di cui 228 nei Paesi partner della Belt and Road, favorendo un solido coinvolgimento della comunità imprenditoriale cinese.

Nel 2025, il consiglio ha approvato 707 progetti espositivi all’estero in 43 Paesi partner della Belt and Road, per una superficie espositiva di 360.000 metri quadrati e con il coinvolgimento di circa 26.500 imprese.

Per agevolare il commercio, nei primi 11 mesi del 2025 il sistema nazionale cinese per la promozione del commercio ha rilasciato 4,99 milioni di certificati di origine e 559.600 certificati commerciali per i Paesi partner della Belt and Road, secondo il consiglio.

“Nel 2026 continueremo a organizzare visite di delegazioni imprenditoriali cinesi nei Paesi partner della Belt and Road”, ha dichiarato Wang Wenshuai, portavoce del consiglio.

-foto Xinhua-

(ITALPRESS).