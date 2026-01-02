TOP NEWS

Cina, +20% di viaggi interregionali nel primo giorno di vacanze per Capodanno

Di

Gen 2, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì, il primo di tre giorni di vacanza per Capodanno, la Cina ha registrato oltre 207 milioni di viaggi interregionali di passeggeri, con un aumento del 20,3% su base annua, secondo i dati diffusi venerdì dal ministero dei Trasporti.

Gli spostamenti su strada hanno rappresentato la maggior parte del traffico passeggeri, con 186,28 milioni di viaggi, in aumento del 17,5% rispetto a un anno prima.

I volumi di passeggeri in treno hanno totalizzato 18,56 milioni di viaggi, segnando un aumento del 67,9% su base annua. Il trasporto via acqua ha movimentato 684.000 passeggeri, in aumento del 2,9%, mentre l’aviazione civile ha gestito 1,95 milioni di viaggi di persone, in calo del 10,3% rispetto al primo giorno dello scorso anno.

Nello stesso giorno, secondo i dati ufficiali, il settore postale cinese ha raccolto 451 milioni di pacchi e ne ha consegnati 531 milioni a livello nazionale.
-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, nel 2025 rafforzata cooperazione commerciale con partner Belt and Road

Gen 2, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Possiamo fare di più, futuro? Non ho bisogno di niente”

Gen 2, 2026
TOP NEWS

Tragedia Svizzera, Palazzo Chigi “13 italiani feriti e 6 dispersi”

Gen 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, nel 2025 rafforzata cooperazione commerciale con partner Belt and Road

Gen 2, 2026
TOP NEWS

Cina, +20% di viaggi interregionali nel primo giorno di vacanze per Capodanno

Gen 2, 2026
IN EVIDENZA

Tragedia Crans Montana, Bertolaso “Vogliamo riportare a casa tutti gli italiani”

Gen 2, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Possiamo fare di più, futuro? Non ho bisogno di niente”

Gen 2, 2026