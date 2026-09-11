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Cina, le auto elettriche sono il 60% delle auto nuove vendute ad agosto

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Set 11, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La posizione dominante dei veicoli a nuova energia (NEV) nel mercato automobilistico cinese si è ulteriormente consolidata ad agosto, con le vendite di tali veicoli che hanno rappresentato una quota record del 60,6% delle vendite mensili di auto nuove. Lo riportano i dati del settore diffusi ieri.

Il mese scorso, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,65 milioni e 1,64 milioni di unità, entrambe in aumento di quasi il 20% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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