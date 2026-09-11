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Alla Vuelta Dunbar vince la 19^ tappa, Mas sempre leader

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Set 11, 2026

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Eddie Dunbar vince in solitaria la diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Velez Malaga-Penas Blancas di 210,8 km. L’irlandese del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team ha recuperato nel finale il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), che ha terminato la frazione in seconda posizione. A chiudere il podio di giornata il britannico Thomas Gloag, compagno di squadra di Dunbar. Nessun ribaltone in classifica generale: lo spagnolo Enric Mas (Movistar) ha gestito il vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) senza perdere nulla, rimanendo con la maglia rossa sulle spalle.
Dopo i soliti attacchi iniziali, sedici uomini sono riusciti ad andare in fuga: Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates XRG), Pablo Castrillo (Movistar), Marcel Camprubì, Eddie Dunbar e Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Santiago Buitrago e Pau Miquel (Bahrain Victorious), Guillaume Martin, Rudy Molard e Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sergio Samitier (Cofidis), Darren Van Bekkum (XDS Astana), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Urko Berrade e Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) hanno guadagnato fino a 7 minuti sul gruppo. All’inizio della salita, Buitrago, Berrade, Dunbar e Gloag hanno staccato di circa 42″ i compagni di fuga; nelle retrovie Enric Mas e tutta la Movistar hanno controllato senza forzare. Decisivo lo scatto di Buitrago, poi la rimonta di Dunbar e la vittoria per il Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Domani la ventesima tappa, la Calahorra-Collado del Alguacil di 186,8 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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