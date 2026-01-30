TOP NEWS

Cina, innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021-2025

Gen 30, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’economia cinese ha accelerato la sua transizione verso uno sviluppo guidato dall’innovazione e sostenibile durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), secondo i dati sulle fatture fiscali diffusi mercoledì.

Il settore manifatturiero di fascia alta ha registrato una crescita robusta, con i ricavi delle vendite nel settore della produzione di apparecchiature che sono aumentati a un tasso medio annuo del 9,1% negli ultimi cinque anni, secondo i dati dell’Amministrazione fiscale statale.

Nel 2025, la produzione di apparecchiature ha rappresentato il 47,7% delle vendite totali del manifatturiero, in aumento di 4,7 punti percentuali rispetto al 2021, ed è stata guidata in particolare da crescite a doppia cifra nella comunicazione informatica e nella produzione di strumentazione.

Il quinquennio ha inoltre visto un incremento dell’innovazione, con i ricavi delle vendite delle industrie high-tech cresciuti a una media annua del 13,9%. Nel solo 2025, i settori dei dispositivi smart per i consumatori, dei circuiti integrati e della produzione robotica hanno registrato impressionanti crescite delle vendite su base annua rispettivamente del 32,4%, 19,2% e 24%.

La trasformazione digitale e la transizione verde si sono notevolmente rafforzate, con le industrie centrali dell’economia digitale che hanno registrato un aumento medio annuo delle vendite del 10,5% negli ultimi cinque anni, secondo i dati fiscali.

Nel frattempo, le vendite nei settori della produzione di veicoli a nuova energia e della generazione di energia pulita sono aumentate in media rispettivamente del 49,5% e del 13,9% l’anno. Nel 2025, le vendite nel settore della generazione di energia pulita hanno rappresentato il 38,5% dei ricavi complessivi della produzione elettrica, in aumento di 6,9 punti percentuali rispetto al 2021.
