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Cina, in crescita il numero delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici

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Mag 21, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina hanno registrato una rapida espansione, sostenute da continui sforzi del Paese per favorire una più ampia diffusione dei veicoli elettrici attraverso il potenziamento delle strutture di supporto, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Il numero complessivo di punti di ricarica in Cina ha raggiunto quota 21,96 milioni alla fine di aprile 2026, con un aumento del 47,4% su base annua, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia.

Di questi, le strutture di ricarica pubbliche erano 4,91 milioni, in crescita del 29,6% anno su anno. La capacità complessiva di ricarica di tali strutture ha raggiunto i 237 milioni di chilowatt.

La Cina ha continuato a lavorare per rafforzare la propria rete di supporto ai veicoli elettrici. Nell’ottobre 2025 il Paese ha presentato un piano d’azione triennale per potenziare tali infrastrutture, con l’obiettivo di realizzare una rete nazionale di 28 milioni di punti di ricarica e portare la capacità di ricarica pubblica oltre i 300 milioni di chilowatt entro la fine del 2027.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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