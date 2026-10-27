TOP NEWS

Cina, cresce il mercato interno del turismo

Di

Ott 27, 2026

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il mercato cinese del turismo interno ha registrato una solida crescita sia in termini di viaggi che di spesa turistica da gennaio a settembre di quest’anno, secondo quanto dichiarato ieri dal ministero della Cultura e del Turismo (MCT).

Nei primi nove mesi del 2026 sono stati effettuati oltre 5,3 miliardi di viaggi interni, con un aumento del 6,2% su base annua, secondo i dati di un’indagine sui viaggiatori nazionali condotta dal ministero.

I residenti delle aree urbane hanno effettuato oltre 4 miliardi di viaggi, con un aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente, mentre i residenti delle aree rurali ne hanno effettuati 1,27 miliardi, segnando una crescita del 5,1%.

La spesa per il turismo interno è aumentata del 2,2% su base annua, raggiungendo i 4.950 miliardi di yuan (circa 737 miliardi di dollari) in questi nove mesi. Del totale, i residenti delle aree urbane hanno speso 4.140 miliardi di yuan, in aumento del 2,2%, mentre quelli delle aree rurali hanno speso 810 miliardi di yuan, con una crescita del 2,1%.

La Cina punta a raggiungere 8,3 miliardi di viaggi interni all’anno e una spesa turistica interna annua di 7.700 miliardi di yuan entro il 2030, secondo un piano quinquennale di sviluppo del turismo per il periodo 2026-2030 pubblicato dal MCT a luglio.

Nel 2025, il Paese ha registrato oltre 6,5 miliardi di viaggi interni, con una spesa turistica che ha raggiunto i 6.300 miliardi di yuan, stabilendo in entrambi i casi nuovi record.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Artelia Italia, Scicolone “25 anni di progetti al servizio della Nazione”

Ott 27, 2026
TOP NEWS

Piano Mattei, Webuild preferred bidder per una nuova ferrovia di 517 km in Zambia

Ott 27, 2026
TOP NEWS

Osservatorio Blue Economy, Italia strategica nel Mediterraneo

Ott 27, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Blue Economy, il Mediterraneo al centro della sfida energetica

Ott 27, 2026
TOP NEWS

Artelia Italia, Scicolone “25 anni di progetti al servizio della Nazione”

Ott 27, 2026
TOP NEWS

Piano Mattei, Webuild preferred bidder per una nuova ferrovia di 517 km in Zambia

Ott 27, 2026
TOP NEWS

Osservatorio Blue Economy, Italia strategica nel Mediterraneo

Ott 27, 2026