Alberghi, apre il Thompson Rome. Debutto italiano per il brand lifestyle di Hyatt

ROMA (ITALPRESS) – Debutta in Italia Thompson Hotels, brand lifestyle del gruppo Hyatt, con l’apertura di Thompson Rome, nuovo hotel cinque stelle nel cuore della Capitale. La struttura, che conta 69 camere e suite, è in gestione ad AG Group e Rossifin Group.

Situato in via delle Botteghe Oscure, a pochi passi da Piazza Venezia e a breve distanza dal Foro Romano, dal Pantheon e dal Colosseo, l’hotel occupa un edificio degli anni Quaranta reinterpretato in chiave contemporanea, attraverso un intervento di riqualificazione che ha valorizzato gli elementi architettonici originali.

L’identità di Thompson Rome è legata anche alla storia di via delle Botteghe Oscure, una delle strade più significative della Capitale, protagonista della vita politica italiana del secondo dopoguerra. La riqualificazione ha permesso di recuperare una scenografica scala in marmo e di riportare alla luce una parete scultorea e una pavimentazione intarsiata dell’artista italiano Gio Pomodoro. Arredi su misura, materiali naturali e opere d’arte contemporanea completano gli ambienti dell’hotel, che comprende anche 20 suite.

Sul fronte della ristorazione, l’hotel ospita LYVE Restaurant, guidato dall’Executive Chef Fabio Fioravanti, che propone una cucina mediterranea contemporanea. Al piano superiore, LYVE Rooftop offre cocktail e aperitivi con vista panoramica sulla Capitale. Completa l’offerta la Lobby Lounge, aperta durante tutta la giornata.

“Roma ha un’identità così forte che abbiamo voluto partire proprio dalla città per dare forma a Thompson Rome – ha dichiarato Amar Lalvani, Chief Creative Officer di Hyatt Corporation e President & Creative Director di The Lifestyle Group, Hyatt -. L’edificio, il quartiere che lo ospita, la cucina, le persone e le abitudini dei romani hanno contribuito a definire l’anima dell’hotel. Volevamo creare un Thompson che si sentisse a casa a Roma, un luogo che i viaggiatori desiderano scoprire e nel quale i romani abbiano voglia di tornare”.

L’apertura rappresenta anche un nuovo passaggio nel percorso di sviluppo di AG Hotels, divisione alberghiera di AG Group, che sta rafforzando il proprio posizionamento nel segmento luxury e lifestyle attraverso collaborazioni con brand internazionali dell’ospitalità.

“Roma si scopre con il tempo, attraverso i quartieri, l’arte e, soprattutto, le persone. Vogliamo che, fin dal loro arrivo a Thompson Rome, gli ospiti entrino in contatto con questo volto della città – ha dichiarato Arturo Gomez, General Manager dell’hotel -. Scoprire le opere esposte nei vari spazi dell’hotel, condividere un aperitivo in compagnia sul rooftop o vivere un’esperienza consigliata dal nostro team: ci auguriamo che ognuna di queste occasioni possa diventare il punto di partenza ideale per conoscere Roma in modo più personale. Allo stesso tempo vorremmo che, per chi vive in città, l’hotel diventasse un luogo di aggregazione in cui ritornare”.

– news in collaborazione con Thompson Hotels –

– foto ufficio stampa Thompson Hotels –

(ITALPRESS).