TOP NEWS

Cina, aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la Festa nazionale

Di

Ott 9, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i sette giorni di vacanza per la Festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan (circa 109,67 miliardi di dollari USA), secondo quanto riferito oggi dal ministero della Cultura e del Turismo.

Su base media giornaliera, il numero di viaggi interni è aumentato del 6,3% rispetto agli otto giorni di vacanza per la Festa nazionale e per la Festa di metà autunno del 2025, mentre la spesa turistica è cresciuta del 4,3%, secondo il ministero.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, misure di tutela per i lavoratori delle “nuove occupazioni”

Ott 9, 2026
TOP NEWS

Cina, nella contea di Mingxi servizi a distanza per i concittadini d’oltremare

Ott 9, 2026
TOP NEWS

Verstappen centra la pole per la sprint di Singapore, Leclerc in seconda fila

Ott 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la Festa nazionale

Ott 9, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 10 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 9, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, misure di tutela per i lavoratori delle “nuove occupazioni”

Ott 9, 2026
IN EVIDENZA

Pitruzzella “L’Europa è cresciuta, faccia di più su difesa e competitività”

Ott 9, 2026