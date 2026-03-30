TOP NEWS

Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo

Di

Mar 30, 2026

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe ed infila la quinta vittoria consecutiva in MotoGP. Sul circuito di Austin, il pilota romagnolo dell’Aprilia torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin, che ha chiuso la gara al secondo posto davanti a uno stoico Pedro Acosta (Ktm). Il primo degli esclusi dal podio è il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), che precede Marc Marquez (Ducati), al quinto posto. Nell’ordine, completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech 3), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Francesco Bagnaia (Ducati) e Luca Marini (Honda).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Science & Technology TOP NEWS

Energia, Von der Leyen: “Lo stop al nucleare fu un errore strategico dell’Europa”

Mar 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026
Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo

Mar 30, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 30 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Governo, Gemmato “Rimpasto? Non lo vedo all’orizzonte”

Mar 29, 2026
IN EVIDENZA

Cristini (Vexuvo) “Fonti rinnovabili strategiche, ci rendono indipendenti”

Mar 29, 2026