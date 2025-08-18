TOP NEWS

Belinelli si ritira “Non è facile ma è il momento”

Ago 18, 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – Da tempo si parlava di un suo imminente addio al basket giocato. Oggi è arrivata l’ufficialità: Marco Belinelli, 39enne, capitano e bandiera della Virtus Bologna, dove ha cominciato nelle giovanili nel 1997 e dove ha giocato fino all’ultima stagione, ha detto stop. Per lui una carriera incredibile: tre gli scudetti vinti, uno con la Fortitudo e due con la Virtus, ma soprattuto il titolo Nba conquistato con i San Antonio Spurs nel 2014. E’ stato il primo e unico italiano, fino a oggi, a trionfare negli Stati Uniti.
Oggi aveva aperto la giornata pubblicando sui social un vero e proprio album di fotografie e ricordi, che somigliava tanto a un anticipo dell’addio, con tanto di didascalia: “Perchè non c’è niente di più bello”. Poi, nel pomeriggio, è arrivato l’addio ufficiale.
“Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento”, ha scritto, sempre sui social, Belinelli.
“Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani lascio un sogno. Fate in modo che ne valga la pena”, ha aggiunto l’ormai ex stella della pallacanestro azzurra.
