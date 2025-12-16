TOP NEWS

Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enne

Di

Dic 16, 2025

BRESCIA (ITALPRESS) – Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L’aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l’uomo lavorava, lungo la strada provinciale 345.
I Carabinieri hanno fermato un 32enne, accusato di omicidio aggravato. Il coltello trovato in un cassonetto nei pressi del bar.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Favoriva l’immigrazione clandestina, arrestato 47enne trafficante eritreo

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Favoriva l’immigrazione clandestina, arrestato 47enne trafficante eritreo

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Barista ucciso a coltellate nel Bresciano, arrestato 32enne

Dic 16, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Eventi Sport

Quartiere Cristo: il 18 dicembre aperitivo natalizio del Grigi Club ‘Marescalco’ con presidente e staff

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

‘Alessandria cardio-protetta’, un progetto per diffondere ovunque i defibrillatori

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone