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Arrestato latitante nel Regno Unito, era a capo organizzazione Italo-Albanese

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Giu 23, 2026

BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce a Manchester, nel Regno Unito, la fuga di un latitante sfuggito a una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bergamo. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai reparti speciali della polizia inglese, che hanno fatto irruzione nel suo nascondiglio oltremanica dopo una complessa indagine internazionale coordinata dalla Procura bergamasca. Il fuggitivo si trova ora in un carcere britannico in attesa di essere estradato in Italia.

L’arresto rappresenta l’ultimo tassello di un’inchiesta scattata nel maggio 2025 contro un’organizzazione criminale italo-albanese radicata nella bergamasca, ma attiva in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Calabria. Il gruppo è accusato di una lunga serie di reati: traffico di droga, rapine e furti in villa, sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, bancarotta fraudolenta e possesso illegale di armi.
Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo avevano già portato all’arresto di 12 persone e al sequestro di beni per 1,2 milioni di euro, a cui si aggiungono 500 mila euro in contanti nascosti in doppi fondi ricavati nelle auto del sodalizio. Nel corso dell’operazione erano stati sequestrati anche 25 chili di cocaina e hashish e un furgone Mercedes Limousine con allestimento VIP, del valore di 200 mila euro, che la banda utilizzava per la gestione del giro di prostituzione.

– Foto: Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

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