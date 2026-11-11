Al via la quarta edizione di “BMW in Tour”, la rete che fa squadra per l’inclusione

MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via la stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata presso Casa Milan e ha rinnovato l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri partner a promuovere i valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale attraverso lo sport. La nuova edizione vedrà gli Insuperabili viaggiare a bordo di una BMW elettrica in un tour di 15 tappe, che toccherà le sedi italiane delle Scuole Calcio Insuperabili. In ogni tappa, gli atleti scenderanno in campo con i dealer della rete BMW, condividendo momenti di sport e di confronto sui temi dell’inclusione sociale.

“BMW in Tour” è un progetto che si inserisce nel programma di corporate citizenship “SpecialMente#drivenbypeople” – (Specialmente.bmw.it) di BMW Italia e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra il mondo imprenditoriale e sociale: “Per BMW Italia, restituire valore alla società è parte del nostro modo di intendere il ruolo di un’impresa – ha sottolineato Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia -. Da oltre dieci anni lo facciamo attraverso SpecialMente, il programma che riunisce il nostro impegno sui temi dell’inclusione, della leadership responsabile, dello sport e dell’educazione delle future generazioni. BMW IN TOUR rappresenta in modo particolarmente efficace questa idea, perchè riesce a mettere insieme mondi diversi attorno a un obiettivo comune”.

Ogni tappa prevede momenti formativi dedicati allo sport e al dialogo sui temi dell’inclusione sociale, in linea con il messaggio ispiratore del brand Ambassador Alex Zanardi e del concetto di “talento residuo”. Le partite, che vedono squadre miste composte da atleti e dipendenti delle concessionarie, culmineranno con la selezione degli MVP che formeranno la “Squadra BMW”, che parteciperà alla finalissima nazionale, affrontando la squadra campione d’Italia Cat. CP di Insuperabili. La finale è prevista presso uno dei centri sportivi di AC Milan, il cui Brand Ambassador Daniele Massaro si è detto orgoglioso “di mettere a disposizione la nostra voce e le nostre strutture per progetti come questo sin dalla sua prima edizione, alla quale partecipò il nostro capitano, Franco Baresi: un legame che rende questa collaborazione ancora più significativa per il nostro Club”.

Enzo Zarattini, Presidente di ACIB, ha definito l’iniziativa come “un progetto straordinario che dimostra come il mondo automotive possa essere protagonista dell’inclusione sociale” e “un’esperienza capace di unire imprese, persone e territori attorno a un obiettivo comune: dimostrare che lo sport non conosce barriere e che l’inclusione è un valore da sostenere concretamente”, sottolineando come “siano proprio questi ragazzi a regalare le emozioni più grandi”. Davide Leonardi, Presidente della Fondazione EcoEridania Insuperabili, ha aggiunto che “il valore di BMW in Tour si vede quando i nostri atleti e atlete e le persone delle concessionarie entrano in campo nella stessa squadra: si conoscono, condividono un obiettivo e costruiscono rapporti che possono continuare anche dopo il fischio finale. E’ attraverso queste esperienze che possiamo contribuire a cambiare lo sguardo sulla disabilità e far conoscere le capacità, le ambizioni e le personalità di chi indossa la nostra maglia”.

Il progetto vede inoltre la partecipazione attiva di partner strategici quali Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, GenArt, Italia Bilanci e Visual Software, Real Garant, Next Automotive Solution e Kairos Broker, che confermano il loro sostegno e la fiducia nel valore sociale di “BMW in Tour”.

– Foto xu9/Italpress –

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