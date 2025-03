Agli Europei indoor Dosso vince l’oro nei 60 metri femminili

ROMA (ITALPRESS) – Zaynab Dosso vola agli Europei indoor di atletica, andati in scena ad Apeldoorn, in Olanda. La sprinter azzurra, 25enne, delle Fiamme Azzurre, corre in 7″01 e conquista la medaglia d’oro nei 60 metri femminili, firmando il primato italiano e la miglior prestazione mondiale stagionale. Battuta la svizzera Mujinga Kambundji (7″02, con il season best), argento, e la lussemburghese Patrizia Van der Weken (7″06), bronzo. Quarta la polacca Ewa Svoboda (7″07).

“Sono molto felice, perchè volevo questo oro. Sono stata brava a fare un’ottima ‘seconda partenzà. Sono contenta per la mia squadra e per il mio coach. I nostri sforzi sono stati ripagati. Quando entro in pista voglio sempre arrivare davanti. Sto crescendo giorno dopo giorno e mi sento sempre più matura e solida”, ha detto a fine gara la sprinter azzurra.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).