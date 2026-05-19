ADFER, alla Camera la celebrazione del decennale dalla fondazione

ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 15, presso la Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si terrà il Decennale dalla fondazione dell’Associazione ADFER, tra le più importanti rappresentanze delle imprese ferroviarie Italiane. “ADFER, Associazione Ferroviaria da dieci anni al servizio dell’Ambiente, della Sicurezza e del Paesaggio della Rete Ferroviaria Italiana”, questo il titolo dell’incontro organizzato da ADFER, che rappresenta le imprese che svolgono il compito della cura della vegetazione lungo le linee ed i piazzali ferroviari, servizio fondamentale per la sicurezza dei trasporti su rotaia.

La celebrazione dell’anniversario decennale dalla fondazione, su invito di Salvatore Deidda, Presidente della Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, sarà un momento di riflessione sui risultati raggiunti dalle Imprese di manutenzione del comparto in questi dieci anni di attività e sul contributo che l’Associazione ha dato al settore dei trasporti e della mobilità, promuovendo collaborazioni con Enti di Ricerca ed Università specializzate come la Tuscia di Viterbo, e contribuendo inoltre agli sviluppi dell’innovazione tecnologica e chimica per tutta l’Unione Europea.

Fra gli interventi delle Autorità e dei massimi Dirigenti di RFI Rete Ferroviaria Italiana, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano e degli Enti interessati al settore, aprirà la manifestazione la relazione del Presidente Giuseppe Fraticello che, oltre a ricordare l’opera svolta dall’ADFER nei dieci anni trascorsi, metterà l’accento sulle sfide future che attendono le imprese associate in materie di Ambiente e sostenibilità nel compimento delle loro opere nella cura della vegetazione lungo i binari. Interverranno inoltre i Soci Fondatori Diego Righini per Geosintesi, Corrado Cinquanta per ISAM, Francesco Comune per SFI e Romina Riccardo per TecnoFer.

Saranno presenti e porteranno il loro saluto oltre al Presidente Deidda, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, attraverso un video messaggio il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della VIII Commissione Ambiente, transizione ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni ed Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica Claudio Fazzone, il Vicepresidente della IX Commissione Andrea Casu e il Presidente della Fondazione FS Luigi Cantamessa.

– foto ufficio stampa ADFER –

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