TOP NEWS

Addio a Bonnie Tyler, la cantante di “Total Eclipse of the Heart” aveva 75 anni

Di

Lug 9, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta a 75 anni la cantante Bonnie Tyler. L’annuncio è stato dato sui social dalla famiglia e dal team: “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che Bonnie è deceduta inaspettatamente la scorsa notte in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. A breve rilasceremo un’ulteriore dichiarazione ma per ora chiediamo privacy per affrontare questa tragedia”. Pseudonimo di Gaynor Hopkins, era nata a Swansea l’8 giugno 1951. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache, che da soli hanno venduto circa 12 milioni di copie, nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Costume & Società Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

TFR: da oggi scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare

Lug 1, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Ucraina, Zelensky: “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

Giu 20, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Addio a Bonnie Tyler, la cantante di “Total Eclipse of the Heart” aveva 75 anni

Lug 9, 2026
IN EVIDENZA

Garlasco, tra criminologia e medicina legale oltre il clamore mediatico

Lug 9, 2026
IN EVIDENZA

Malagò “Dt Nazionale? Ci può essere una sorpresa”

Lug 9, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Peste suina africana: ordinanza del Piemonte per l’abbattimento dei cinghiali

Lug 9, 2026 Raimondo Bovone