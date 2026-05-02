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ACEA ottiene il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale

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Mag 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – ACEA ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, “un riconoscimento che valorizza la continuità, la solidità e il contributo dell’azienda alla storia industriale del Paese”, si legge in una nota.
Il Marchio Storico di Interesse Nazionale, introdotto dal Decreto Crescita 2019 e disciplinato dall’articolo 11-ter del Codice della Proprietà Industriale, è riservato ai marchi utilizzati in modo continuativo da almeno 50 anni e riconducibili a imprese italiane con una consolidata tradizione di eccellenza.
L’iscrizione, gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresenta un attestato ufficiale di storicità e continuità produttiva.
L’azienda, guidata da Fabrizio Palermo, celebra 117 anni di storia (1909-2026). Nata come AEM (Azienda Elettrica Municipale) per gestire l’illuminazione di Roma, è oggi uno dei maggiori operatori infrastrutturali in Italia e in grande espansione all’estero.
“I risultati del 2025 evidenziano un’azienda in crescita – sottolinea ACEA -, capace di creare valore per gli azionisti e di integrare pienamente gli obiettivi ESG e la valorizzazione delle persone nella propria strategia. Questi elementi, uniti alla disciplina finanziaria,consentono ad Aceadi affrontare le sfide dei prossimi anni con stabilità, visione e capacità di generare valore nel lungo periodo”.
Questo riconoscimento consente ad ACEA di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel panorama del Made in Italy, anche a livello internazionale grazie all’utilizzo del logo “Italian Historical Trademark”, e di valorizzare il proprio patrimonio identitario.
In particolare, l’iscrizione permette di: preservare e riconoscere formalmente una tradizione industriale ultracinquantennale; consolidare reputazione e autorevolezzapresso stakeholder, partner e istituzioni; rafforzare la tutela del marchio contro usi impropri o contraffazioni; sostenere iniziative di valorizzazione della storia d’impresa, anche in sinergia con progetti culturali e museali; confermare l’immagine di ACEA come realtà radicata, affidabile e capace di innovare nel tempo.
“Il riconoscimento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della storia e dell’identità dell’azienda, elementi chiave per affrontare le sfide future mantenendo solide radici nel passato”, conclude la nota.

– Foto ufficio stampa ACEA –

(ITALPRESS).

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