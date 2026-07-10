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A Wimbledon Sinner piega Djokovic in 3 set, è in finale contro Zverev

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Lug 10, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si conferma in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica ai The Championships, doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull’erba dell’All England Tennis Club: 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros. Alla settima finale Major della carriera – la 39esima nel circuito maggiore – Sinner diventa il primo italiano nella storia a raggiungere più di una volta l’ultimo atto dei Championships ed è il 18esimo giocatore dell’Era Open a giocare due volte in fila la finale di Wimbledon. A quota 99 vittorie in totale negli Slam, Sinner andrà a caccia del quinto titolo Major contro Alexander Zverev. Il tedesco ha eliminato in tre set la sorpresa del torneo Arthur Fery con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4.
Sarà il confronto numero 15 tra Sinner e Zverev, che non hanno mai giocato contro su erba: il bilancio è di 10-4 in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi nove scontri diretti. L’ultima sconfitta risale agli Us Open del 2023. I due si sono incontrati quattro volte nel 2026 con quattro vittorie dell’azzurro: nelle semifinali dei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo e in finale al Masters 1000 di Madrid.
“Grazie al pubblico di Londra per la bellissima atmosfera di oggi. Novak è un’ispirazione per la nuova generazione e abbiamo sempre giocato partite tirate. Veniva da un match complicato contro con Felix Auger-Aliassime: io ho cercato di essere aggressivo e di servire bene contro il miglior ribattitore del circuito”. Così Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo contro Djokovic. “Ho cercato di mescolare le carte e sono soddisfatto. Ogni partita è diversa e l’erba cambia tanto nel corso del torneo. Oggi era importante alzare il livello di gioco e l’ho fatto. Sono contento di essere tornato in finale”, ha aggiunto l’azzurro.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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